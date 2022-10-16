Аналитики назвали лучшие города для бюджетных путешествий на поезде из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Казани до конца осени. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Туту.ру.

Так, с отправлением из столицы Татарстана в бюджет до 1 тысячи рублей в одну сторону укладываются населенные пункты в пяти регионах России: Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и Башкортостане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в сентябре Татарстан и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма для увеличения туристического потока. Один из пунктов документа — создание более удобных железнодорожных маршрутов между регионами.



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Максим Кокунин