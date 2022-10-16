За прошлые сутки в Казани произошло 176 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу,15 октября, в столице Татарстана произошло 176 ДТП, сообщает ГИБДД по Казани. В шести из них пострадали люди.

Так, за 15 октября произошли: одно столкновение, три наезда на пешехода, а также наезд на препятствие. Один пассажир упал в общественном транспорте Казани.

За субботу в городе задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также два автомобилиста без права управления. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семь граждан.

Фото: ГИБДД Казань

Напомним, вчера сообщалось, что в Верхнеуслонском районе Татарстана в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Авария произошла на 15-м километре трассы Казань — Ульяновск. По предварительным данным, 30-летний пьяный житель села Куралово без водительских прав угнал автомобиль Lada, после чего поехал в сторону Казани.

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Максим Кокунин