Индекс потребления самых популярных в пандемию товаров упал до минимума с середины февраля

Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления самых востребованных товаров на фоне COVID-19 у россиян, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. С начала апреля снижение оказалось самым резким.

Индекс разработан РИА «Новости» на основе данных, предоставляемых агентству оператором фискальных данных «Платформа ОФД». Всего в «корзину» для анализа вошли семь товаров, который стали символами пандемии из-за ажиотажного спроса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе средний чек вырос только по антисептикам (на 3%, до 214 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 16%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 94 рублей), туалетной бумаге (на 7%, до 98 рублей), перчаткам (на 6%, до 133 рублей) и гречке (на 6%, до 108 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей).

Эксперты объясняют, что Covindex по сравнению с той неделей снизился на 6 пунктов — до 92,7 пункта. Наименьшее значение индекса в последний раз было зафиксировано на неделе по 20 февраля, когда он составил 90,3 пункта, а более резкое снижение — на неделе по 3 апреля, когда индекс опустился сразу на 7 пунктов.

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Илина Хакимова