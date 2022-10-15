В Финляндии считают, что мир находится на пороге новой холодной войны

Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой долгой холодной войны. Такое мнение выразил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

— Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны... Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго. Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира, — заявил он в интервью изданию Express.

Также Кайкконен считает, что россияне отличаются от европейцев тем, что уважают только силу.

— Во-вторых, их логика не соответствует нашей. Что кажется на разумным, необязательно является таковым для них, — заявил министр обороны Финляндии.

На этой неделе администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в ней стали защита американцев и расширение экономических возможностей страны. Соединенные Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

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Татьяна Леухина