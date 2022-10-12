США в рамках новой стратегии нацбезопасности планируют сдерживать Россию и конкурировать с КНР

Администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в ней стали защита американцев и расширение экономических возможностей страны.

Соединенные Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

Фото: pxhere.com

За Москвой закрепили статус «актуальной угрозы безопасности в Европе». США считают, что действия России в Арктике несут риски непреднамеренного конфликта. Поэтому Вашингтон планирует укреплять партнерство с союзниками в регионе, пишет RT.

Также в новой стратегии отмечается, что Америка по-прежнему заинтересована в сохранении стратегической стабильности и развитии более широкой, прозрачной и поддающейся верификации инфраструктуры контроля над вооружениями на смену ДСНВ и восстановлении механизмов европейской безопасности.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявлял, что миру впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война. Байден добавил, что не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне.

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Татьяна Леухина