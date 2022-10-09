В России выросли цены на тушенку и сухпайки

«RT» поделился анализом ОФД «Такском» в период с 21 сентября по 5 октября 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом 2021 года. Всего проанализировано более 41 млрд кассовых чеков. Аналитики проанализировали средние цены и продажи лапши быстрого приготовления, сухого пайка, консервов и тушенки.

Согласно полученным данным, средние цены выросли на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши быстрого приготовления составляет 58 рублей, сухого пайка — 1198 рублей. Консервы в среднем стоят 209 рублей, а тушенка — 170 рублей.

Тем не менее, эксперты установили, что продажи сухпайка выросли на 81%, тушенки — на 34%. А вот спрос на лапшу и консервы в то же время снизился на 19% и 27% соответственно.



Фото: pixabay.com

В Татарстане также в конце сентября — начале октября подорожали овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также свежие огурцы и помидоры.



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Илина Хакимова