СК возбудил дело и объявил в розыск виновника пьяной аварии в Татарстане

Фото: прокуратура РТ

Следком по РТ установил личность предполагаемого виновника серьезного ДТП в Верхнеуслонском районе, где накануне в результате выезда «Лады Гранта» на встречную полосу пострадали несколько человек, включая 6-летнюю девочку. За рулем авто находился 30-летний Дмитрий Сыромятников, пьяный и без водительских прав, с места происшествия скрылся, сообщают источники «Реального времени».



В СК подтверждают — водителя пока не нашли, на него уже возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, авария произошла накануне в 22.15 на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, на территории Верхнеуслонского района Татарстана. Водитель «Лады» без прав, в нетрезвом виде двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением и на встречной полосе врезался в автомобиль Toyota Carina, зарегистрированный в Кировской области. За рулем иномарки была 74-летняя женщина.

Фото: прокуратура РТ

У шестилетней пассажирки Toyota, которая находилась в детском кресле, диагностировали компрессионный перелом позвонков и закрытые травмы внутренних органов, она в тяжелом состоянии. У 52-летнего пассажира — перелом шейки бедра.



Прокуратура Татарстана сообщала еще о двух пострадавших в этой аварии — водителе иномарки и пассажире отечественной легковушки. А кроме того делилась предварительной информацией — предполагаемый виновник из села Куралово угнал автомобиль. Угон в СК пока не подтверждают.

Фото: прокуратура РТ

Ирина Плотникова