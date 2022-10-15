В Татарстане выявили 236 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане выявили 236 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 184 773.

Госпитализировали 55 пациентов с COVID-19. Выздоровели 723 татарстанца за сутки, всего — 178 673.

По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2 004 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина