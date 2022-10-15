В Татарстане выявили 236 новых случаев COVID-19
В Татарстане выявили 236 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 184 773.
Госпитализировали 55 пациентов с COVID-19. Выздоровели 723 татарстанца за сутки, всего — 178 673.
По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2 004 татарстанцев.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 октября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым