Главное о коронавирусе на 15 октября: быстрое обновление вакцин в России, плато по коечному фонду в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса должны пройти 1,4 миллиона человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 236 человек. Всего на 15 октября в республике зарегистрировано 184 773 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 178 673 человека, за минувшие сутки — 72. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 55 человек.

В Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса должны пройти 1,4 миллиона человек, сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков: «Количество вакцинированных людей у нас двумя компонентами на 14 апреля, вы знаете, почему мы берем 14 апреля — это полгода от нынешней даты, 1 926 123. А повторную вакцинацию на 14 октября прошло 524 965 человек. То бишь повторную вакцинацию должны пройти, согласно всем рекомендациям с точки зрения существования иммунитета и без опасности для своего здоровья, 1 401 158 человек».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане отслеживается тенденция к снижению коечного фонда для пациентов с коронавирусом, рассказал Жаворонков: «Скорее мы находимся сейчас в таком определенном плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию... Вот у нас есть определенное количество коек в инфекционной больнице, которые ориентированы только под COVID, мы же не можем их взять и закрыть. А кого лечить на их местах? То есть если, например, мы в каком-либо временном инфекционном госпитале открываем минимум коек, в одном из районов, к примеру, открываем 15 коек — для чего? Для того, чтобы обеспечить доступность оказания помощи населению, чтоб не везти пациента за 120—150 км в Челны, в Альметьевск и так далее. Эти 15 коек, даже если на них будут лежать пять человек, мы не будем закрывать, потому что это единый блок 15 коек со своими реанимационными койками и так далее».

Онищенко заявил, что подвариант омикрон-штамма «цербер» вряд ли придет в Россию

За последние сутки в России выявили 13 384 случая коронавируса, выздоровели 26 130 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 292 200, а выздоровевших — до 20 585 404. Госпитализировали за сутки 1 657 человек.



Умерли 98 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 388 807 человек.

Минздрав представил проект быстрого обновления вакцин от COVID-19. Теперь для внесения изменения в регистрационное досье на вакцины необходимо будет предоставить результаты доклинических исследований эффективности и безопасности препарата, а также результаты оценки реактогенности и иммуногенности нового варианта вакцины с участием не менее 50 здоровых добровольцев.

В Санкт-Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом на 245 мест. На данный момент для них развернуто более 2,2 тыс. мест, из них свободными остаются более 21%. Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 32% за неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга на остров Шри-Ланка возобновят впервые с начала пандемии коронавируса. Полеты с 3 ноября начнет выполнять российская авиакомпания Azur air.

Свердловская область готова к проведению одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. По словам замглавы Минздрава региона Екатерины Ютяевой, привиться можно не только в специальных медицинских учреждениях, но и в передвижных пунктах вакцинации, которые находятся в крупных торговых центрах.

Профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что подвариант штамма коронавируса «омикрон» BQ.1.1 или «цербер» не циркулирует в России и вряд ли придет в страну. Он отметил: «Пандемия коронавируса не завершилась, она продолжает оставаться по международной медицинской классификации чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения мирового масштаба».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также он назвал эпидемиологическую обстановку по респираторным инфекциям в РФ спокойной. По его словам, актуальными для текущего сезона продолжают оставаться коронавирус, «хотя он идет по нисходящей», а также грипп.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин заявил, что мытье рук снижает вероятность заболевания коронавирусом в два раза: «Мытье рук особенно важно для предотвращения заболевания кишечными и респираторными инфекциями, а также некоторых кожных инфекций, возбудители которых могут длительное время сохранять свою жизнеспособность на поверхности предметов. Результаты метаанализа исследований продемонстрировали важность и высокую значимость гигиены рук в снижении риска заболевания COVID-19 приблизительно в два раза за счет мытья рук».

Ринго Старр отменил тур по Северной Америке из-за второго за полторы недели положительного теста на COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 624 288 345 раз, 6 566 462 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 940 217). На второй строчке — Индия (44 626 427), на третьей — Франция (36 378 553), на четвертой — Бразилия (34 746 462), на пятой — Германия (34 608 835).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 076). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 874), Россия (380 854, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 254).



За время пандемии было сделано 9 090 352 920 инъекций вакцины против коронавируса.

Бывший участник группы The Beatles Ринго Старр отменил свой тур по Северной Америке. Музыкант второй раз за две недели заболел коронавирусом — его тест вновь показал положительный результат после недавнего выздоровления. Об отмене второй части тура Ринго объявил через три дня после своего сообщения, что он «снова в пути».

Фото: flickr.com

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Дарья Пинегина