В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении в России первого вируса гриппа H3N2

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости. Случай оказался завозным, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет, — сообщила Попова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в России на данный момент, остается достаточно стабильной, пишет ТАСС.

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов ранее сообщил, что эффективнее всего вакцинироваться от гриппа в сентябре — октябре. Традиционно сезон эпидемии гриппа приходится на ноябрь — декабрь, нередко подъем активности вируса гриппа начинается ранней весной.



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Татьяна Леухина