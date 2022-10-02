Терапевт назвал лучшее время для прививки от гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эффективнее всего вакцинироваться от гриппа в сентябре — октябре. Об этом заявил врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Традиционно сезон эпидемии гриппа приходится на ноябрь — декабрь, нередко подъем активности вируса гриппа начинается ранней весной. Поэтому оптимальным временем для вакцинации считается сентябрь — октябрь — в это время формируется иммунитет к инфекции, который продлится в течение 6–12 месяцев, в зависимости от введенной вакцины, — объяснил врач в беседе с «Мослентой».

Он также напомнил, что вакцина имитирует инфекционный процесс. Из-за чего в организме вырабатываются собственные защитные силы.

Жители Казани смогут проконсультироваться со специалистами Управления Роспотребнадзора по Татарстану по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Горячая линия будет работать с 3 по 14 октября. Позвонив, татарстанцы смогут узнать, как подготовиться к вакцинации и уберечь детей от инфекций.

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Елизавета Пуншева