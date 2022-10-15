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В топ-3 самых популярных услуг в Казани попали мастера на час, консультанты и репетиторы

03:23, 15.10.2022
В топ-3 самых популярных услуг в Казани попали мастера на час, консультанты и репетиторы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В III квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом, в Казани на 38% чаще искали мастеров на час, на 14% — репетиторов, на 32% — юристов, бухгалтеров и консультантов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

    В столице Татарстана спрос на услуги мастеров на час вырос на 38%, с июля по сентябрь объявлений от специалистов стало больше на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость услуги составила около 200 рублей. Более крупные ремонтные работы обойдутся дороже — от 2000 тысяч.

    Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

    Также в III квартале вырос спрос на деловые услуги — на 32%. Предложений от специалистов за квартал стало больше на 9%. В Казани на 56% за квартал спрос вырос на услуги консультантов по различным юридическим и финансовым вопросам и на услуги юристов — на 22% за квартал.

    Наблюдается значительный рост спроса на услуги репетиторов — как по школьным предметам, так и наставников по иностранным языкам, спорту и творчеству. Спрос на подобные услуги вырос на 14%, а количество предложений от специалистов выросло на 23%.

    В начале сентября стало известно, что спрос на репетиторов по китайскому языку в Казани в августе этого года вырос на 331% по сравнению с предыдущим годом.

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    Илина Хакимова
    Общество Татарстан

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