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Знарок — об игре «Ак Барса»: «Сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца»

20:43, 14.10.2022
Знарок — об игре «Ак Барса»: «Сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал матч регулярного чемпионата против «Автомобилиста». Казанцы потерпели поражение со счетом 1:2.

— В принципе, сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен. Есть версия, что пять поражения подряд связаны с возрастом команды? Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист», — отметил он.

По итогам игры казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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