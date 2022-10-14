Казанцы смогут ездить в метро со скидкой с 15 октября

Жители Казани с 15 октября смогут воспользоваться скидкой при оплате проезда в метро через смартфон — она будет действовать через смартфон с привязанной картой «Мир». Стоимость поездки снизится на 7 рублей и составит 24 рубля. Скидкой можно воспользоваться до 15 февраля 2023 года.



Данные карты «Мир» следует заранее загрузить в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay в смартфоне на базе Android. Гаджет должен поддерживать NFC-функцию.

Это не первая подобная акция в татарстанской столице. В прошлом году жители города сэкономили на поездках, оплаченных картой «Мир», около 70 миллионов рублей. Число оплат национальными картами в общественном транспорте за период акции выросло практически в 3 раза.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Амир Сафин, в общественном транспорте города важно внедрять технические решения для того, чтобы сделать поездки пассажиров более комфортными. Например, с июля 2019 года пассажиры могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Сейчас таким способом проезд оплачивают порядка 50% казанцев.

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Маргарита Головатенко