В Татарстане арестовали должника — он пытался пронести в зал суда лезвие и оказал сопротивление

В Татарстане арестовали мужчину, который пытался пронести лезвие в зал суда. Ранее он многократно привлекался к административной ответственности за буйное поведение и неуплату штрафов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.

Татарстанец своевременно не оплатил около десяти судебных штрафов, за это суд ужесточил наказание и удвоил их. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но штрафы остались неоплаченными. За это его привлекли к административной ответственности в очередной раз — оштрафовали на 1 тысячу рублей. Он и основной долг остались неоплаченными. На мужчину составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФ и доставили мужчину в суд.

При досмотре у татарстанца обнаружили лезвие. Изъятию острого предмета он стал сопротивляться — его снова привлекли к административной ответственности за неисполнение распоряжения судебного пристава по ОУПДС. Еще одно административное наказание гражданин не смог спокойно пережить. Он стал нецензурно выражаться и кричать — его привлекли снова.

Фото: realnoevremya.r

Итог противостояния: арест на трое суток в спецприемнике и штрафы на общую сумму в 2 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко