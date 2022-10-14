Ак Барс Банк принял участие в форуме «Корпоративное кредитование в России — 2022»

Представители инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка приняли участие в форуме «Корпоративное кредитование в России — 2022», организованном компанией Cbonds. Банк также выступил официальным партнером мероприятия.

Форум посетили более 200 профессионалов финансового рынка, которые обсудили весь спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы к привлечению финансирования, оптимальные условия и структуры сделок в быстро меняющемся финансовом ландшафте.

Управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн выступил на секции, посвященной синдицированному кредитованию, где рассказал о возможностях и технике организации и привлечения синдицированного кредита на российском финансовом рынке, также отметив его преимущества для заемщиков по сравнению с двусторонним займом.

— Ак Барс Банк — один из лидеров и активных участников рынка синдицированного кредитования для заемщиков из различных сегментов и отраслей экономики. В наших планах существенное увеличение портфеля синдицированных кредитов и вывод на рынок новых заемщиков. В условиях когда западные рынки капитала стали недоступны российским заемщикам, мы видим более чем значительный потенциал роста синдицированного кредитования в России, — отметил Марк Рубинштейн.

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