Татарстанские врачи помогли 54-летней женщине впервые стать мамой

В республиканской клинической больнице Татарстана врачи помогли женщине впервые стать мамой в 54 года. Ребенок родился еще в июле этого года, но подробностями о сложных родах в медучреждении поделились только накануне.

— Я знала, что все будет хорошо. Верила! Это, пожалуй, самое главное в таких делах. Еще важно попасть в грамотные руки. Вот за это — низкий поклон каждому врачу, который со мной прошел этот путь, — благодарит Эльвира врачей.

Семейная пара из Татарстана впервые стали родителями после 30 лет ожидания беременности. Долгие годы стараний врачей, самой семейной пары, нескольких попыток ЭКО наконец-то привели к беременности.

Но ближе к 9-й неделе женщину госпитализировали на сохранение. А к 14-й неделе поместили в отделение гинекологии РКБ. По словам мамы, гинекологи в буквальном смысле слова «сдували с нее пылинки».



— Малыш изо всех сил пытался родиться раньше времени, но на таком маленьком сроке шансов выжить у него было немного, — отметили в пресс-службе РКБ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эльвиру с высокой угрозой преждевременных родов направили в Перинатальный центр республиканской клинической больницы. Врачам удалось довести беременность до 31,5 недели, чтобы ребенок успел сформироваться.



Кесарево на восьмом месяце беременности успешно провела команда дежурных в тот вечер врачей. После дозревания в отделении реанимации новорожденных, малышку перевели к маме, которая ждала ее целых 30 лет, сообщает пресс-служба РКБ.

В августе в РКБ Татарстана спасли женщину с ребенком, которые едва не погибли из-за редкой аномалии. 29-летняя мама прилетела в Казань из Турции на 24-й неделе, беременность протекала хорошо, правда, ей диагностировали аритмию, поэтому рожать женщина должна была в Перинатальном центре РКБ Татарстана. Ребенок родился абсолютно здоровым. Мальчик успел наглотаться крови, поэтому неонатологу пришлось промыть ему желудок физраствором. Врачи отмечают, что если бы кесарево сечение сделали хотя бы чуточку позже, неизвестно, чем бы это могло бы закончиться.

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Илина Хакимова