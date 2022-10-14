Татарстан предложил создать туристическое приложение для трассы М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госкомитет по туризму Татарстана предложил компании «Автодор» стать заказчиком туристического приложения для трассы М-12 «Москва — Казань». «Автодор» может рассмотреть идею приложения также для всех платных автомобильных трасс, сообщил глава Госкомитета по туризму в Татарстане Сергей Иванов.

— Мы сейчас хотим с госкорпорацией «Автодор» обсудить приложение [для М-12]. Они тоже думают про эту идею. Они видят эту идею, как приложение по всем платным автодорогам с функцией туризма. Может, пилотная история будет как раз на М-12. <...> Мы хотим, чтобы в приложении был конструктор путешествия, чтобы пользоваться им как навигатором по интересным местам с полным описанием, контактами, информацией о бронировании отелей и т. д., — сказал Иванов.



Он отметил, что хотел бы, чтобы госкорпорация выступила заказчиком мобильного приложения. А регионы, через которые проходит М-12, в свою очередь, будут готовы администрировать приложения, придумывать и выкладывать контент, создавать сценарии поездки и осуществлять поддержку работы в колцентрах.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Для того, чтобы после завершения строительства не заниматься устранением тех недочетов, которые мы не учли в самом начале, мы очень хотим начать сотрудничать с компанией «Автодор». В таких направлениях, как установка дорожных навигационных знаков, чтобы возникала туристическая навигация к тем объектам, которые уже обладают инфраструктурой, которые готовы принять туристов, — заявил Иванов, предлагая «Автодору» сотрудничество по нескольким направлениям.

Были озвучены предложения по обустройству туристско-информационных пунктов на местах съезда или в придорожных зонах, введение туристического абонемента для путешествующих по М-12, а также создание парковок для автодомов, пишет ТАСС.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее предложил спланировать развитие трассы М-12 «Москва — Казань» до Владивостока и предусмотреть ее связку с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке.

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерово. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока» — рассказал он. Хуснуллин также отметил, что трасса М-12 получит выход на Корею, Монголию и Китай.

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Илина Хакимова