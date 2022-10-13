Регионам выделят дополнительно 29 миллиардов рублей на детские выплаты

Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты. Эти средства пойдут на ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Весной сообщалось, что татарстанские семьи с детьми уже получили 271,8 млн рублей новых выплат. Всего на эти цели направят 1,3 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина