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В Татарстане утвердили обновленный перечень дорог общего пользования

17:41, 13.10.2022
В Татарстане утвердили обновленный перечень дорог общего пользования
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения республики. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Общая протяженность дорог составила 13 556 км, асфальтированных дорог — 11 530 км, грунтовых — 556 км.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе правительство России распорядилось выделить на строительство автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань из резервного фонда 40,8 млрд рублей по федеральному проекту «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай».

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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