В Татарстане утвердили обновленный перечень дорог общего пользования
В Татарстане утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения республики. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Общая протяженность дорог составила 13 556 км, асфальтированных дорог — 11 530 км, грунтовых — 556 км.
На прошлой неделе правительство России распорядилось выделить на строительство автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань из резервного фонда 40,8 млрд рублей по федеральному проекту «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай».
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