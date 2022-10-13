В Казани открылся транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»
В Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан.
По нему возвели новое здание транспортно-пересадочного узла и павильона автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах. Реконструировали пассажирские платформы.
Как отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, маршрутная сеть железнодорожных перевозок республики состоит из 114 маршрутов. Открытие этого узла повысит качество обслуживания пассажиров.
Строительно-монтажные работы стартовали в октябре 2021 года. Перед урбанистами стояла задача разработать план развития сложной территории, убрать транспортный коллапс на этом участке.
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