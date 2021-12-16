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Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» сдадут к 30 августа

14:43, 16.12.2021

Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» сдадут к 30 августа 2022 года. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В октябре 2021 года на месте были начаты строительно-монтажные работы. В третьем квартале 2022 года их планируют полностью завершить и сдать объект в эксплуатацию

Ранее урбанистам поставили задачу убрать транспортный коллапс на «Компрессорном».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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