Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» сдадут к 30 августа

Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» сдадут к 30 августа 2022 года. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В октябре 2021 года на месте были начаты строительно-монтажные работы. В третьем квартале 2022 года их планируют полностью завершить и сдать объект в эксплуатацию

Ранее урбанистам поставили задачу убрать транспортный коллапс на «Компрессорном».

Ольга Шагиева