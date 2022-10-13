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Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу

12:34, 13.10.2022
Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В пятницу, 14 октября, в Татарстане возможен туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман ожидается завтра ночью и утром местами. Он наблюдался и сегодня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью температуры опустятся до +3—8 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +5 до +10°С, дождь и северо-западный, западный умеренный ветер.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Временами пройдут дожди. Температуры составят +7—12 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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