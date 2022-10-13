Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу
В пятницу, 14 октября, в Татарстане возможен туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, туман ожидается завтра ночью и утром местами. Он наблюдался и сегодня.
Ночью температуры опустятся до +3—8 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +5 до +10°С, дождь и северо-западный, западный умеренный ветер.
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Временами пройдут дожди. Температуры составят +7—12 градусов.
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