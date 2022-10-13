Сегодня в Татарстане дождь и до +12 градусов

В четверг, 13 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Временами пройдут дожди, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха составит +7—12 градусов. В Казани ожидается от +8 до +10°С, в Набережных Челнах — от +9 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие два дня температуры не превысят +4—9 градусов. Временами пройдут дожди.



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Татьяна Демина