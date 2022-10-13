Иноагентам запретили выдвигаться на госпремию имени Габдуллы Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В положение о государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая внесли изменения — теперь от участников будут требовать сведения, подтверждающие отсутствие статуса иностранного агента, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Мининханов.



— На соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая не может быть выдвинуто лицо, признанное иностранным агентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также коллектива авторов, в состав которого входит такое лицо (входят такие лица), — сказано в документе.

Теперь лауреаты премии должны будут предоставлять сведения из реестра ионогенов, которые подтвердят отсутствие у него такого статуса. Если лицо, удостоенное премии имени Габдуллы Тукая, признают иностранным агентом, его исключат из числа лауреатов.

Указ вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

26 апреля — день рождения великого татарского поэта и просветителя Габдуллы Тукая — основоположника классической национальной поэзии, одного из отцов татарского литературного языка.

В апреле этого года премию присудили мастеру техники шпалерного плетения Анатолию Егорову — за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Татарстана, за цикл гобеленов «Над Казанью Луна». Он также работал и над серией, посвященной поэме «Кыйссаи Йосыф», Свияжску и Николаю Фешину. Его работы можно увидеть в Доме иностранных специалистов и альметьевском Дворце нефтяников. Он был одним из самых вероятных кандидатов на премию.

Еще премии удостоился детский писатель, автор множества стихов, сказок, пьес Лемон Леронов (Лябиб Лерон) за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» (Мальчик-сказочник). Писатель Лябиб Лерон также лауреат премий имени Шайхи Маннура, Абдуллы Алиша, Фатиха Хусни и Мусы Джалиля, главный редактор журнала «Безнең мирас», баллотировался в депутаты Госсовета Татарстана на выборах 2019 года. В списке кандидатов на Тукаевскую премию он был не впервые — в списке фигурировал и в прошлом году.

В сентябре детский писатель из Татарстана, главный редактор «Татарского книжного издательства» Ленар Шаехов стал лауреатом Почетного списка Международного совета по детской книге (IBBY) — 2022. Открытие конгресса этого совета состоялось 5 сентября в Путраджайе (Малайзия). Шаехову присвоили звание лауреата за произведение на татарском языке «Есть котенок у Гали» («Галинен песие»). Также лауреатами стали российский автор Эдуард Веркин, иллюстратор Анастасия Архипова, переводчик Ольга Варшавер.

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Маргарита Головатенко