Татарстанский писатель Ленар Шаехов стал лауреатом списка Международного совета по детской книге — 2022

Детский писатель из Татарстана, главный редактор «Татарского книжного издательства» Ленар Шаехов стал лауреатом Почетного списка Международного совета по детской книге (IBBY) — 2022. Открытие конгресса этого совета состоялось 5 сентября в Путраджайе (Малайзия).

Шаехову присвоили звание лауреата за произведение на татарском языке «Есть котенок у Гали» («Галинен песие»). Также лауреатами стали российский автор Эдуард Веркин, иллюстратор Анастасия Архипова, переводчик Ольга Варшавер.

Фото: mincult.tatarstan.ru

В последний раз лауреатом из Татарстана Почетного списка Международного совета по детской книге становился выдающийся татарский поэт и государственный деятель Роберт Миннуллин. В 1994 году его книга «Самое большое яблоко» («Дөньядагы иң зур алма») получила Почетный диплом премии имени Ганса Христиана Андерсена, передает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

В апреле детский писатель, автор множества стихов, сказок, пьес Лемон Леронов (Лябиб Лерон) за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» (Мальчик-сказочник) удостоился государственной премии республики имени Габдуллы Тукая в 2022 году.



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Татьяна Леухина