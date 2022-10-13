Юрист прокомментировал предложение об увеличении срока отпуска в связи со смертью близкого родственника

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал предложение депутата Госдумы Евгения Федорова увеличить срок отпуска с пяти до семи дней в связи со смертью близкого родственника. Он прокомментировал инициативу в беседе с RT.

Иван Соловьев считает, что пяти дней зачастую может не хватить для полноценного прощания с человеком. Кроме того, сотрудник может не успеть решить возникшие в связи с обстоятельствами дела.

— Закрытие аэропортов в южной части нашей страны вынуждает людей передвигаться на поезде или автомобиле, что может занять до двух суток. Таким образом, человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге, не успев толком попрощаться с близким человеком и уладить возникшие в связи с трагедией дела и проблемы, — объяснил юрист.

Фото: realnoevremya.ru

Он также отметил, что увеличение отпуска способствует «более гуманному подходу к переживающему горе и боль утраты человеку».

Напомним, что депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить с пяти до семи дней отпуск в связи со смертью близкого родственника в другом регионе России или в другой стране. В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова он напомнил, что по законодательству работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты сроком пять дней в случае смерти близкого родственника.

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Елизавета Пуншева