Татарстан готов выделить почти 33 млн рублей на разработку документации для строительства двух объектов
ГИСУ Татарстана разместило заявку на «выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации» для трех позиций: строительство крытого ледового дворца в Казани, реконструкция казанского медицинского колледжа, строительство крытого катка в Набережных Челнах.
Максимальная цена контракта - 32 926 110 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок. Срок выполнения работ — полгода с момента заключения контракта. Так, крытый ледовый дворец в Казани, согласно представленным документам, должен представлять собой «крытый спортивный комплекс для проведения учебно-тренировочного процесса по фигурному катанию на коньках и шорт-треку с двумя катками, размерами 60м*30м для соревнований, 58м*28м для тренировки, и трибунами на 1500 мест. Объект будет находиться в Казани на ул. Гаврилова.
Что касается реконструкции здания казанского медколледжа на ул. Мавлютова, то по документам при разработке документации следует предусмотреть строительство пристроя к существующему объекту.
Относительно проектирования крытого катка в Набережных Челнах, то, согласно документам, это будет двухэтажная ледовая арена, примерная площадь — около 4 тысяч кв. метров. Строительство запланировано на ул. 40 лет Победы.
Напомним, ранее сообщалось, что ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт кинотеатра «Чулпан» за 246 млн рублей.ЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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