В Бугульме на пожаре спасли бездомного мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Бугульме произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Рудакова, д. 5 А — горели б/у вещи на площади 4 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Из подвала при помощи маски спасаемого пожарные спасли мужчину без определенного места жительства, он не пострадал.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В ночь на 1 октября в Советском районе Казани на пожаре в квартире погиб человек. Пожарные обнаружили на диване тело мужчины 1952 г.р. без признаков жизни. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

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Маргарита Головатенко