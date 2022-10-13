Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в Татарстане выросли на 47,9%

В Татарстане продажи автомобилей с пробегом сегмента SUV в III квартале 2022 года выросли на 47,9% по сравнению со II кварталом 2022 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Авто».

Согласно федеральным данным, продажи автомобилей с пробегом сегмента SUV в России в III квартале 2022 года выросли на 51% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



На долю кроссоверов и внедорожников в период с июля по сентябрь в Татарстане пришлось 19,8% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Лидерами по спросу стали модели ВАЗ (LADA) 4x4 («Нива»), Renault Duster, Chevrolet Niva, Hyundai Creta и Toyota RAV4. Средняя стоимость автомобилей класса SUV с пробегом в Татарстане, по данным «Авито.Авто», в III квартале 2022 года составила 1 245 000 рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

А в топ-5 самых популярных брендов кроссоверов и внедорожников в III квартале 2022 года в регионе вошли в порядке убывания доли продаж на рынке автомобилей с пробегом ВАЗ (LADA) (10,8%), Hyundai (9,5%), Renault (9,2%), Toyota (7,6%) и Nissan (7,1%).



В рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в Татарстане вошли: ВАЗ (LADA) 4x4 («Нива»), средняя стоимость в республике составила 300 тыс. рублей, Renault Duster (974 тыс. рублей), Chevrolet Niva (400 тыс. рублей), Hyundai Creta (1 500 000 рублей) и Toyota RAV4 (2 004 000 рублей).

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Илина Хакимова