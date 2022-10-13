ВЦИОМ: этим летом школьники чаще отдыхали дома

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый третий российский ребенок школьного возраста провел прошедшее лето у бабушки, столько же ездили с родителями в отпуск. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Большая часть россиян, воспитывающих школьников (а дети и внуки школьного возраста есть у каждого второго россиянина), сообщили, что их дети этим летом провели каникулы дома. Таковых среди опрошенных родителей, бабушек и дедушек — 38%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В детском лагере чаще других бывали также школьники из населенных пунктов численностью 500—950 тысяч человек (19%) и проживающие в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах (23—20%).



Летом 2022 года в пришкольных лагерях Татарстана отдохнули 68 199 детей и подростков. 56 884 несовершеннолетних в каникулы отдыхали в 842 лагерях дневного пребывания. Еще 11 315 подростков посещали 493 лагеря труда и отдыха.



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Илина Хакимова