В России недельная инфляция замедлилась до 0,03%

В России недельная инфляция замедлилась до 0,03% с 0,07% неделей ранее. Такие данные приводит Росстат.

С начала года по 10 октября потребительские цены выросли на 10,53%. За период с 4 по 10 октября помидоры подорожали на 7,1%, бананы — на 3%, картофель — на 1,7%, огурцы — на 1,5%, капуста — на 1%. Цены на яблоки снизились на 2,7%, морковь — на 1,8%, лук — на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Также выросли в цене яйца куриные — на 2,1%, рыбу мороженую и смеси сухие молочные для детского питания — на 0,5%, консервы мясные для детского питания — на 0,4%, молоко стерилизованное — на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное — на 0,2%.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что в России после трех месяцев дефляции Росстат в сентябре зафиксировал инфляцию на уровне 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.

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Татьяна Леухина