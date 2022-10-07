В России инфляция в сентябре составила 0,05%

В России после трех месяцев дефляции Росстат в сентябре зафиксировал инфляцию на уровне 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе, сообщили в ведомстве.



Дефляцию в России фиксировали в течение трех месяцев лета. В июне она составила 0,35%, в июле — 0,39% и в августе — 0,52%. В годовом выражении инфляция в августе составила 14,3% после 15,1% в июле.

Индекс потребительских цен в сентябре по сравнению с августом составил 100,05%, а по сравнению с декабрем 2021 года — 110,46%. В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68%.

Потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 субъекте России.

Фото: realnoevremya.ru

В России замедлилась годовая инфляция до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее. С 27 сентября по 3 октября зафиксирован умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 13,49% год к году.



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Маргарита Головатенко