«Газпром» заявил, что в 2015 году у «Северного потока» нашли уничтожитель мин НАТО

Во время обследования газопровода «Северный поток» в 2015 году был обнаружен натовский уничтожитель мин «Морская лиса». Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

— Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: gazprom.ru

Куприянов добавил, что взрывное устройство лежало в пространстве между трубопроводами, четко в одной из ниток. Тогда уничтожитель извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы, а транспортировку газа возобновили. В НАТО заверили, что устройство потерялось в ходе учений.



На прошлой неделе Федеральная полиция и ВМС Германии приступили к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках». Для проведения операции в Балтийское море направили два корабля бундесвера.



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Татьяна Леухина