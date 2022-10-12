В Казани на улице Муштари прорвало канализацию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани на улице Муштари, возле дома 19, из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Парковку и двор затопило.

Как сообщили «Реальному времени», ситуация не улучшается с самого утра. Работников «Водоканала» корреспондент издания на месте потопа не застал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, что в середине сентября в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.

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Елизавета Пуншева