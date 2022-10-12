В Казани на улице Муштари прорвало канализацию
В Казани на улице Муштари, возле дома 19, из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Парковку и двор затопило.
Как сообщили «Реальному времени», ситуация не улучшается с самого утра. Работников «Водоканала» корреспондент издания на месте потопа не застал.
Напомним, что в середине сентября в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.
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комментарии
полная неспособность.
решать задачи, показывает водоканал и казанские власти.
потерян контроль .
что происходит? ждем когда плщадь свободы затопит феалиями? а до тех пор будем делать вид что ничего непроисходит?