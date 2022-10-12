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Происшествия

В Казани на улице Муштари прорвало канализацию

13:58, 12.10.2022 1
В Казани на улице Муштари прорвало канализацию
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани на улице Муштари, возле дома 19, из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Парковку и двор затопило.

Как сообщили «Реальному времени», ситуация не улучшается с самого утра. Работников «Водоканала» корреспондент издания на месте потопа не застал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, что в середине сентября в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.

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Елизавета Пуншева
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:13
    коллапс.
    полная неспособность.
    решать задачи, показывает водоканал и казанские власти.
    потерян контроль .
    что происходит? ждем когда плщадь свободы затопит феалиями? а до тех пор будем делать вид что ничего непроисходит?
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