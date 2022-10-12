Татарстан может потерять 7,5 миллиарда рублей от отмены налогового режима КГН

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Потери бюджета Татарстана от отмены налогового режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) составят 7,5 миллиарда рублей. Исключение может быть сделано для «Татнефти», которой разрешат уплачивать налоги в домашнем регионе, то есть в республиканскую казну, доложил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Минфин ликвидирует КГН

С 1 января будущего года по настоянию Минфина РФ ликвидируется институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Он разрешал крупным вертикально промышленным холдингам уплачивать налог на прибыль в разных регионах присутствия. По данным федеральных СМИ, в режиме КГН работают 16 холдингов, включая «Газпром», X5 Group, «Татнефть».

В результате отмены произойдет перераспределение поступлений по налогу на прибыль между регионами, так как вся сумма будет напрямую централизоваться в федеральном бюджете. Наиболее пострадавшим оказался Санкт-Петербург — недавно губернатор Северной столицы заявил о потерях в 450 миллиардов рублей в перспективе трех лет.

«Губернаторы многих регионов [поставили] этот вопрос»

Какие потери понесет республика и будут ли ей компенсироваться выпадающие доходы? Этот вопрос поднял сегодня глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин, пользуясь присутствием депутата Госдумы Айрата Фаррахова.

— В проект федерального закона по бюджету внесены ряд изменений. В том числе отмена уплаты налогов КГН. Как отражается это на нашей республике, поскольку у нас зарегистрированы 9—10 КГН. Как у нас — плюс или минус? Губернаторы многих регионов [поставили] этот вопрос перед Минфином РФ в Совете Федерации, — напомнил он. — Им как-то компенсировали?

Какие потери понесет республика и будут ли ей компенсироваться выпадающие доходы — этот вопрос поднял сегодня глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. Фото: gossov.tatarstan.ru

В ответ министр финансов РТ заявил, что в республике действуют 10 КГН, включая «Татнефть». Остальные — межрегиональные КГН.

— Но основную сумму по налогу на прибыль платит «Газпром». У него большая сумма, — доложил Радик Гайзатуллин, не уточняя конкретных цифр.

По его расчетам, если КГН будут уплачивать налог на прибыль только по основному месту регистрации (то есть в домашнем регионе), то казна потеряет 7,5 миллиарда рублей. Всего в этом году Татарстан получит от КГН около 9,5 миллиарда рублей, и если опираться на эти цифры, тогда после отмены КГН в будущем году казна получит только 2 миллиарда рублей.

Законопроект об отмене КГН, разработанный Минфином РФ, находится в Госдуме. Рассмотрение назначено на 26 октября.

«Татнефть» будет платить дома

При этом «Татнефть» будет исключена из КГН и получит право уплачивать налог полностью в домашнем регионе, отметил Гайзатуллин. Договоренности об этом достигнуты руководством РТ.

— Благодаря авторитету [президента Татарстана Рустама] Минниханова в КГН не будет входить «Татнефть», там есть статья, которая позволяет платить только в республиканский бюджет, — отметил он.

По его словам, если закон пройдет в этой редакции, тогда «Татнефть» будет платить как остальные, то есть в татарстанский бюджет.

При этом «Татнефть» будет исключена из КГН и получит право уплачивать налог полностью в домашнем регионе. Фото: ПАО «Татнефть»

— А сколько будут платить другие, увидим в течение следующего года. Минфин говорит, что никаких потерь у вас не будет, — с сомнением в голосе заключил Гайзаттулин.

Добавим, что выпадающие доходы от КГН оцениваются примерно в 10% от общей суммы налога на прибыль на 2023 год.

Луиза Игнатьева