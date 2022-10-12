Татарстан может потерять 7,5 миллиарда рублей от отмены налогового режима КГН
Потери бюджета Татарстана от отмены налогового режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) составят 7,5 миллиарда рублей. Исключение может быть сделано для «Татнефти», которой разрешат уплачивать налоги в домашнем регионе, то есть в республиканскую казну, доложил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.
Минфин ликвидирует КГН
С 1 января будущего года по настоянию Минфина РФ ликвидируется институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Он разрешал крупным вертикально промышленным холдингам уплачивать налог на прибыль в разных регионах присутствия. По данным федеральных СМИ, в режиме КГН работают 16 холдингов, включая «Газпром», X5 Group, «Татнефть».
В результате отмены произойдет перераспределение поступлений по налогу на прибыль между регионами, так как вся сумма будет напрямую централизоваться в федеральном бюджете. Наиболее пострадавшим оказался Санкт-Петербург — недавно губернатор Северной столицы заявил о потерях в 450 миллиардов рублей в перспективе трех лет.
«Губернаторы многих регионов [поставили] этот вопрос»
Какие потери понесет республика и будут ли ей компенсироваться выпадающие доходы? Этот вопрос поднял сегодня глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин, пользуясь присутствием депутата Госдумы Айрата Фаррахова.
— В проект федерального закона по бюджету внесены ряд изменений. В том числе отмена уплаты налогов КГН. Как отражается это на нашей республике, поскольку у нас зарегистрированы 9—10 КГН. Как у нас — плюс или минус? Губернаторы многих регионов [поставили] этот вопрос перед Минфином РФ в Совете Федерации, — напомнил он. — Им как-то компенсировали?
В ответ министр финансов РТ заявил, что в республике действуют 10 КГН, включая «Татнефть». Остальные — межрегиональные КГН.
— Но основную сумму по налогу на прибыль платит «Газпром». У него большая сумма, — доложил Радик Гайзатуллин, не уточняя конкретных цифр.
По его расчетам, если КГН будут уплачивать налог на прибыль только по основному месту регистрации (то есть в домашнем регионе), то казна потеряет 7,5 миллиарда рублей. Всего в этом году Татарстан получит от КГН около 9,5 миллиарда рублей, и если опираться на эти цифры, тогда после отмены КГН в будущем году казна получит только 2 миллиарда рублей.
Законопроект об отмене КГН, разработанный Минфином РФ, находится в Госдуме. Рассмотрение назначено на 26 октября.
«Татнефть» будет платить дома
При этом «Татнефть» будет исключена из КГН и получит право уплачивать налог полностью в домашнем регионе, отметил Гайзатуллин. Договоренности об этом достигнуты руководством РТ.
— Благодаря авторитету [президента Татарстана Рустама] Минниханова в КГН не будет входить «Татнефть», там есть статья, которая позволяет платить только в республиканский бюджет, — отметил он.
По его словам, если закон пройдет в этой редакции, тогда «Татнефть» будет платить как остальные, то есть в татарстанский бюджет.
— А сколько будут платить другие, увидим в течение следующего года. Минфин говорит, что никаких потерь у вас не будет, — с сомнением в голосе заключил Гайзаттулин.
Добавим, что выпадающие доходы от КГН оцениваются примерно в 10% от общей суммы налога на прибыль на 2023 год.
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