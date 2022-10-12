Злоумышленники оставили женщину и двух ее дочерей без трехкомнатной квартиры в центре Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане злоумышленники оставили 55-летнюю жительницу Набережных Челнов и двух ее дочерей без квартиры. Сотрудники полиции устанавливают данные мошенников и их местонахождение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что челнинке позвонил неизвестный мужчина, представился работником одного из известных банков и сообщил ей, что от ее имени кто-то оформил кредиты на крупную сумму, которую пытаются обналичить. Информацию женщине подтвердил и якобы сотрудник правоохранительных органов, добавив, что заявки на средства с ее персональными данными поступили в три банка.

Лжесотрудник банка посоветовал женщине переоформить займы, самой снять деньги и перечислить в безопасные банковские ячейки. Она последовала рекомендации и взяла три кредита в разных кредитных учреждениях почти на 600 тысяч рублей.

Вместе с женщиной на уловку злоумышленников попались и две ее взрослые дочери. Они взяли кредиты под залог имущества — машины и квартиры, а также приобрели телефон для конфиденциальной связи с неизвестными мужчинами. Одна из них взяла кредит более чем на 400 тысяч рублей, а вторая — на 1,5 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также злоумышленники организовали куплю-продажу трехкомнатной квартиры женщин в центре Челнов — нашли покупателя из Казани, который купил ее за 2 миллиона рублей, помогли оформить сделку в короткий срок, а вырученные деньги якобы внесли в счет погашения займов. Семья переехала на дачу, которая не приспособлена к проживанию в зимнее время.

Обратиться в полицию пострадавшим посоветовала родственница. Заведено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что они звонили с телефонов, номера которых зарегистрированы в Татарстане, Москве и Ленинградской области.

В начале октября в МВД по Татарстану рассказали, что в Набережных Челнах на уловки мошенников попалась 23-летняя девушка-геймер. Они обманом узнали данные ее банковской карты и списали деньги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина