Мошенники обманули челнинскую девушку-геймера

В Набережных Челнах 23-летняя девушка-геймер попалась на уловки мошенников — они обманом овладели данными ее банковской карты и списали деньги, сообщает МВД по Татарстану.

23-летняя челнинка увидела объявление в мессенджере о продаже аккаунта в ее любимой аркадной ролевой игре для мобильных телефонов, в которой очень тяжело и долго приходится повышать уровень умения персонажей. И поэтому девушка решила приобрести аккаунт с уже готовыми сильнейшими героями.

Девушка связалась с продавцом, который предлагал купить аккаунт, и выслал ей ссылку якобы для оплаты. Она не заметила признаков подменного сайта и ввела данные своей банковской карты.

Но неожиданно с ее счета списалось больше денег, чем изначально планировалось, — более 28 тысяч рублей. После того как неизвестный перестал отвечать на сообщения, жертва поняла, что связалась с онлайн-преступником.



Фото: realnoevremya.ru

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).



Банк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счета мошенников, в течение 30 дней возвращать средства пострадавшему.



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Илина Хакимова