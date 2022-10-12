За сутки в России выявили 15 640 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 15 640 случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1 813 пациентов. Всего заболевших по стране зарегистрировано 21 248 603 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 30 409 россиян. Всего вылечившихся — 20 500 961 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 105 россиян. Всего от инфекции скончались 388 509 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко