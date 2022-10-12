Минсельхозпрод Татарстана признали потерпевшим в «фермерской» афере на 32 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Семеро жителей Татарстана в возрасте от 37 до 72 лет предстанут перед судом по уголовному делу, возбужденному по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подделке и обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура республики, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, фермеры и руководители фирм с 2015 по 2021 годы подделывали и предоставляли в региональный Минсельхоз документы об обоснованности использования грантовых средств, выделяемых на развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Также выяснилось, что в августе — сентябре 2019 года один из обвиняемых приобрел легковой автомобиль, который затем без оформления сбыл третьему лицу. Таким образом он легализовал ранее похищенные бюджетные средства на сумму более 3,5 млн рублей.

Общий ущерб бюджету Татарстана составил более 32 млн рублей. Как уточнили «Реальному времени» в прокуратуре, потерпевшим по делу признан Минсельхозпрод Татарстана.

В ближайшее время уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре в Татарстане пресекли деятельность финансовой пирамиды — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержали двух братьев-альметьевцев. Уголовное дело возбудили в августе этого года по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».



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Маргарита Головатенко