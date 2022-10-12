Вакансия инженера-проектировщика по трубопроводам вошла в число самых высокооплачиваемых в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В октябре вакансия инженера-проектировщика по трубопроводам вошла в число самых высокооплачиваемых в Казани. Ему готовы платить 130 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На втором месте в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября в Казани должность начальника цеха эксплуатации сетей операторов связи. Работодатель предлагает ему заплату от 81 тысячи рублей.

Третью строчку занимает вакансия монтажника вентилируемых фасадов. В этом месяце казанские работодатели предлагают соискателю от 80 до 120 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий октября в столице Татарстана оказалась должность заместителя руководителя обособленного подразделения. В месяц ему готовы платить от 80 тысяч рублей. На такую же зарплату в Казани может рассчитывать водитель бензовоза.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина