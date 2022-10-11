В России предложили запустить новое чемпионатное движение вместо WorldSkills

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минпросвещения России предложило запустить национальное чемпионатное движение по профессиональному мастерству среди учащихся колледжей вместо WorldSkills. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Руководство WorldSkills International решило перенести чемпионат EuroSkills 2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство России в движении.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с этим ведомство предлагает уже со следующего года запустить Национальное чемпионатное движение по профессиональному мастерству для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней на базе уже накопленного опыта в системе среднего профессионального образования.

В 2019 году в Казани проходил 45-й по счету и первый в России мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Его участниками стали более 1350 молодых работников и студентов из 63 стран мира и регионов России. В общекомандном зачете сборная России, куда вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, завоевала второе место с 14 золотыми, 4 серебряными и бронзовыми медалями. На первое место вышла команда из Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых медалей. Третье место досталось Южной Корее. На чемпионате побывали 250 тысяч зрителей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина