В Казани на этой неделе откроется автомобильное движение по улице Осиновской

В Казани в эту пятницу, 14 октября, планируется открыть автомобильное движение по улице Осиновской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В ходе реконструкции участок протяженностью 1,4 км расширили до четырех полос, благодаря этому средняя скорость движения автомобилей увеличится на 28%.

Сейчас продолжается реконструкция Горьковского шоссе на участке от ул. Музыкальной до трассы М-7. По строительству на третьем участке дороги-дублера Горьковского шоссе подготовлена проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза.

В начале октября на улице Гвардейской, в месте пересечения со строящимся Вознесенским трактом, открыли движение в оба направления. Двустороннее движение организовали по восьми полосам.



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Татьяна Леухина