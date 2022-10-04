В Казани на улице Гвардейской открыли движение в обе стороны

В Казани на улице Гвардейской, в месте пересечения со строящимся Вознесенским трактом, открыли движение в оба направления. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Двустороннее движение организовали по восьми полосам. C 13 сентября в столице Татарстана изменилась схема движения автомобильного транспорта по улице Гвардейской на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

Фото: kzn.ru

Строительство Вознесенского тракта в Казани началось летом 2021 года. Магистраль возводится параллельно в два этапа: первый — участок от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью в 4 км, второй — от проспекта Победы до М-7 длиной 8 км.



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Татьяна Леухина