Экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана

Экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе, сообщило Минэкологии Татарстана.

В адрес Прикамского территориального управления поступило обращение от жителей деревни Абалачи Менделеевского района — они заметили, как в реку Яблочко сливают нечистоты.

Фото: Олег Тихонов

Инспекторы и специалисты лаборатории выехали на место. В ходе обследования территории обнаружили трубу, с которой сбрасывали канализационные стоки в овраг. Из нее все нечистоты попадали в реку.



Экологи отобрали пробу воды как непосредственно в месте сброса в овраг, так и в самой реке в 500 метрах выше и ниже места слива. Пробы сейчас в работе. По результатам анализа будут приняты меры реагирования.

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Илина Хакимова