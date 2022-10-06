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Экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе

04:29, 06.10.2022
Экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана

Экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе, сообщило Минэкологии Татарстана.

В адрес Прикамского территориального управления поступило обращение от жителей деревни Абалачи Менделеевского района — они заметили, как в реку Яблочко сливают нечистоты.

Фото: Олег Тихонов

Инспекторы и специалисты лаборатории выехали на место. В ходе обследования территории обнаружили трубу, с которой сбрасывали канализационные стоки в овраг. Из нее все нечистоты попадали в реку.

Экологи отобрали пробу воды как непосредственно в месте сброса в овраг, так и в самой реке в 500 метрах выше и ниже места слива. Пробы сейчас в работе. По результатам анализа будут приняты меры реагирования.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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