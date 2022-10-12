Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +14 градусов

В среду, 12 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12°С, в Набережных Челнах — от +12 до +14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели регион после прохождения холодного атмосферного фронта окажется в холодной тыловой части циклона. Днем в пятницу и субботу температуры не превысят +4—9 градусов. Временами пройдут дожди.



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Татьяна Демина