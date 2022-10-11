В Казани уроженца Дагестана обвиняют в афере со сбором средств беженцам, в потерпевших — глава района РТ

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани рассматривает ходатайство ГСУ МВД Татарстана по делу уроженца Дагестана с пропиской в Ставропольском крае Гермета Нажмутдинова. Его обвиняют в хищении средств у чиновников Татарстана и Мордовии под предлогом сбора благотворительной помощи беженцам, передает с заседания журналист «Реального времени».



В деле фигурирует один завершенный эпизод аферы с ущербом в 234 тысячи и попытка хищения на сумму 60 тысяч рублей. По данным источников «Реального времени», неудачной оказалась попытка обвиняемого обмануть руководство одного из муниципальных районов. На заседании суда прозвучали данные потерпевшего, Хусаинов Рягат Галиагзамович — это полный тезка главы администрации Лениногорского района Татарстана.

Следователь МВД Руслан Давлетшин изначально просил заменить Нажмутдинову реальный арест домашним, однако уже в суде от смягчения этой меры пресечения отказался. Помощник прокурора Казани Марат Сайфутдинов настаивал на том, чтобы мера пресечения осталась прежней.

Интересы обвиняемого на процессе защищают два адвоката. Комментировать позицию своего клиента они отказались. На заседании выяснилось — под стражей Нажмутдинов находится с конца сентября. За плечами — судимость Альметьевского горсуда по двум эпизодам мошенничества.

Сегодня, отвечая на вопросы суда, обвиняемый пояснил — привлекался к уголовной ответственности и ранее, но за разбой, причем отбывал реальный срок. В первый раз освободился в 2012-м, второй раз — в 2018 году. В армии не служил, поскольку еще ранее, в несовершеннолетнем возрасте, оказался за решеткой.

По версии следствия, обвиняемый представлялся первым заместителем председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адамом Делимхановым — предлагал оказать материальную помощь в проведении спецоперации на Украине и поделиться средствами с беженцами из Донбасса.

Ирина Плотникова