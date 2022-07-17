Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 9 км

Возле села Сокуры в Татарстане на трассе P-239 образовалась пробки длиной более 8 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение также затруднено на Залесной улице, в сторону лесопарка Лебяжье, на улицах Камчатская, Мира.

Фото: скриншот

В минувшую пятницу в казанских Дербышках вечером образовался затор. Пробка на улице Мира растянулась почти на пять километров.



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Татьяна Леухина