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Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 9 км

15:59, 17.07.2022
Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 9 км
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возле села Сокуры в Татарстане на трассе P-239 образовалась пробки длиной более 8 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение также затруднено на Залесной улице, в сторону лесопарка Лебяжье, на улицах Камчатская, Мира.

Фото: скриншот

В минувшую пятницу в казанских Дербышках вечером образовался затор. Пробка на улице Мира растянулась почти на пять километров.

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Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан

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