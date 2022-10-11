В Татарстане утвержден порядок обеспечения расходов на обследование подпавших под влияние идеологии терроризма
Кабмин Татарстана утвердил порядок финансового обеспечения расходов на организацию комплексного психонейрофизиологического обследования лиц, подпавших под воздействие идеологии терроризма. Оно будет проводиться с применением современных диагностических методов и методик.
Тариф на обследование одного человека составляет 25 тысяч рублей, говорится в постановлении республиканского кабмина. Финансовое обеспечение организации обследования осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минздраву Татарстана на указанные цели, за счет средств, выделяемых на профилактику терроризма и экстремизма в регионе.
В перечне видов обследования указан 21 пункт — от биохимического анализа крови с целью определения уровня гормонов оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники до изменения массовой концентрации веществ в моче методом газовой хромато-масс-спектометрии.
В сентябре Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на выполнение государственными медорганизациями заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов на 2023 год.
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