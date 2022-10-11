В Татарстане утвержден порядок обеспечения расходов на обследование подпавших под влияние идеологии терроризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок финансового обеспечения расходов на организацию комплексного психонейрофизиологического обследования лиц, подпавших под воздействие идеологии терроризма. Оно будет проводиться с применением современных диагностических методов и методик.



Тариф на обследование одного человека составляет 25 тысяч рублей, говорится в постановлении республиканского кабмина. Финансовое обеспечение организации обследования осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минздраву Татарстана на указанные цели, за счет средств, выделяемых на профилактику терроризма и экстремизма в регионе.

В перечне видов обследования указан 21 пункт — от биохимического анализа крови с целью определения уровня гормонов оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники до изменения массовой концентрации веществ в моче методом газовой хромато-масс-спектометрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на выполнение государственными медорганизациями заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов на 2023 год.



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Татьяна Демина