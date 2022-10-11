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РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

07:26, 11.10.2022
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
Фото: pixabay.com

Стоимость всех торговых ограничений Евросоюза после согласования восьмого пакета санкций в отношении России составляет около 123 млрд евро, сообщает РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).

Такая сумма эквивалентна 40% всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в 2021 году.

Новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму 7 млрд евро. Ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 млрд евро.

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам — членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.

Новый пакет санкций Евросоюза против России затронет граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения.

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Маргарита Головатенко
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